بالفيديو.. مونيا الكويتية تثير الجدل بمناصب أزواجها السابقين
أثارت الفنانة الكويتية مونيا ، جدلاً واسعاً بين المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب اعلانها زواجها من عدد من الشخصيات اهمها الوزير والدكتور والنائب .
وكان سأل أحد المعجبين بمونيا خلال حوار مع المتابعين ، عن عدد زيجاتها ، فأجابت أنها لا ترغب في الإفصاح عن هذا العدد، مكتفية بالقول إنها تزوجت مرات عدة.
وكشفت أن أحد أزواجها كان وزيراً وآخر كان نائباً في مجلس الأمة. وأضافت أن كلاً منهما قدم لها مهراً وصل إلى 200 ألف دينار كويتي بناء لطلبها.
كذلك أشارت إلى أن كلاً الزوجين السابقين أشار عليها بعدم العمل في مجال التمثيل وعدم الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أنها احترمت رغباتهما.
وصدمت مونيا المتابعين بقولها إنها هي من قامت بتطليق زوجيها وخلع كل منهما، مقدمة وثيقة كدليل على ذلك.
مونيا الكويتية تزوجت كذا مره وكان من بينهم النائب و الدكتور و الوزير وكان مهري ٢٠٠ الف دينار كويتي . . . . . . . . . . . . . . . 💫✨ بدانة كلينك 💫✨ . . . مراكز التميز العالمية لجراحات البدانة المفرطة، برئاسة الإستشاري الدكتور سلطان التمياط . موقعنا 📍 #البحرين 🇧🇭 للتواصل و الإستفسار 📱00973-35007065 @badanaclinic_bh #السعودية 🇸🇦 📱00966-581022222 @badanaclinic_ksa #الكويت 🇰🇼 📱00965-55250859 @badana_clinic_q8 . . كما بإمكانكم متابعة الحساب الشخصي للدكتور سلطان التمياط على السناب شات 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 Snap : temyatt1 . . .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12995 ] نشر منذ 4 دقائق
200 الف دينار كويتي تساوي 2600000 ريال ( 2 مليون و 6 مية الف ريال )
ايش السر اللي دفع احد الازواج ان يدفع لها هذا المبلغ
ما اشوف انها جميله ما فيه فرق بينها و بين عنز جدتي
لا بد ان فيها جاذبيه تجعل الرجال يفقدون عقولهم عندها