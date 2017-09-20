بالفيديو.. مونيا الكويتية تثير الجدل بمناصب أزواجها السابقين

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة الكويتية مونيا ، جدلاً واسعاً بين المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب اعلانها زواجها من عدد من الشخصيات اهمها الوزير والدكتور والنائب .

وكان سأل أحد المعجبين بمونيا خلال حوار مع المتابعين ، عن عدد زيجاتها ، فأجابت أنها لا ترغب في الإفصاح عن هذا العدد، مكتفية بالقول إنها تزوجت مرات عدة.

وكشفت أن أحد أزواجها كان وزيراً وآخر كان نائباً في مجلس الأمة. وأضافت أن كلاً منهما قدم لها مهراً وصل إلى 200 ألف دينار كويتي بناء لطلبها.

كذلك أشارت إلى أن كلاً الزوجين السابقين أشار عليها بعدم العمل في مجال التمثيل وعدم الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أنها احترمت رغباتهما.

وصدمت مونيا المتابعين بقولها إنها هي من قامت بتطليق زوجيها وخلع كل منهما، مقدمة وثيقة كدليل على ذلك.