سائق الفورميلا: مرسيدس Project One سوف تدير الرؤوس

برلين(صدى):

عرضت مرسيدس AMG موديل Project One في معرض فرانكفورت للسيارات بمساعدة محدودة من سائق سباقات الفورميلا 1 لويس هاميلتون الذي لعب دوراً في تطوير السيارة الفائقة التي تعمل بمنظومة مستعارة من الفورميلا 1 وأكد هاميلتون أن السيارة سوف توفر أداء مذهل سيدير رؤوسكم.

وقال هاميلتون ” عندما تقوم بتشغيل السيارة وزيادة السرعة ، فسوف تلهب حماسكم لأنها سريعة جداً ومذهلة وتحتاج لمضمار واسع لاختبار حجم الإطارات. والمشكلة هي أنه لا توجد سيارة على الطرق في العالم يمكن أن تقترب بكم مما تشعرون به في سيارات الفورميلا 1 بسبب الوزن، والديناميكا الهوائية، وانخفاض موقع السائق والتشويق الذي يحصل عليه ولكن هذه السيارة ستكون أقرب شيء لسيارات الفورميلا 1 بسبب الصوت والتكنولوجيا.

وقال هاميلتون أنه يعتقد منذ سنوات أن العلامة الألمانية مرسيدس يمكن أن تبني سيارات أفضل من سيارات فيراري, وتستخدم سيارة مرسيدس الجديدة محرك فورميلا 1 موديل 2015 V6 سعة 1.6 لتر بشاحن توربيني مع محركان كهربائيان في الأمام، ومحرك كهربائي مرتبط بالمحرك البنزين ومحرك رابع مقترن بالشاحن التوربيني وهذا يؤدي إلى أكثر من 1000 حصان وتسارع حتى 200 كم / ساعة في أقل من ست ثوان.