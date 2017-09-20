مرتزقة قطر تبث تقارير مفبركة ضد التحالف العربي

طلال الضوي(صدى):

في محاولة جديدة لنشر الفتنة وتزييف الحقائق ونشر الكذب والخداع كما اعتادت دولة قطر الداعمة للإرهاب عليه، قامت قناة بلقيس المدعومه من قطر ، والمملوكة للمرتزقة توكلكرمان الإخوانية في اليمن تبث تقارير مفبركة ضد التحالف العربي.

وأتهمت قناة المرتزقة التحالف العربي بأنه يستهدف المدنيين في اليمن، بعد أن حقق التحالف ضربات مؤثره في صفوف الجماعات الإرهابية التي ترهب الشعب اليمني وتشرد الآلاف منه.