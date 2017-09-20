أمير الباحة يدشن تسعة مشروعات تعليمية جديدة بقيمة تجاوزت 76 مليون ريال

إبراهيم الزهراني(صدى):

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة اليوم ، تسعة مشروعات تعليمية جديدة بالمنطقة بقيمة إجمالية تجاوزت 76 مليون ريال ، وذلك بمدرسة زينب بنت أبي رافع بمجمع العقيق الثاني للبنات.

وفور وصول سموه مقر مبني المدرسة قام بقص الشريط إذاناً بافتتاحه ، ثم تجول سموه والحضور في المبني الذي يعد أحد النماذج من المشروعات المنفذة ، حيث شاهدوا أقسامه والفصول الدراسية ومرافقه التعليمية.

ثم شاهد سمو أمير الباحة عدد من اللوحات والصور للمشاريع التعليمية المنفذ ، حيث استمع إلى شرح من مدير عام التعليم بالمنطقة سعيد بن محمد مخايش عن تلك المشاريع وقيمتها ومدة التنفيذ ودورها في التنموية لدفع عجلة التعليم في المنطقة لتنظم للمرافق الحيوية التي تقدم الخدمات التعليمية والتربوية للطلاب والطالبات.وأعرب سمو أمير المنطقة خلال افتتاحه للمشاريع عن شكره لمدير عام التعليم في منطقة الباحة ولكافة منسوبي إدارته نظير ما شاهده من الجهود التربوية المبذولة والإسهامات المتميزة التي قاموا بتنفيذها من أجل الارتقاء بالعمل التربوي والتعليمي والحرص على توفير البيئات التربوية النموذجية التي تلبي حاجة العمل التعليمي في تعليم المنطقة ، منوهاً سموه بالجهود المميزة لإدارة التعليم في تنفيذ مشروعاتها في وقتها الحدد لتحقق بذلك الهدف المنشود منها .

بعد ذلك شرف الأمير حسام بن سعود الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة ، الذي تخلله كلمة لمدير التعليم بالمنطقة سعيد مخايش ، أعرب فيها عن شكره لسمو أمير الباحة علي رعايته تدشين المشاريع التعليمية بالمنطقة ، مثمناً الدعم السخي لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سمو وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لهذه المشاريع الكبيرة التي يحظى بها التعليم في منطقة الباحة.ونوه بما يلقاه التعليم في المنطقة من اهتمام ومتابعة من سموه لجميع مناشط التعليم وفعالياته انطلاقاً من دعمه الكريم للعلم وطلابه، مستعرضاً المشاريع التعليمية الحديثة من المباني المدرسية والمجمعات التعليمية وما تميزت به من المواصفات العالية والمرافق المرموقة والتجهيزات التقنية الحديثة مقدماً شكره للجهود المبذولة من إدارة المباني وكذلك الشركات المنفذة لتلك المشروعات.

بعد ذلك دشن سمو أمير منطقة الباحة المشروعات الجديدة التي بدأت بها الدراسة مع مطلع العام الدراسي الجديد ، سائلاً سموه أن ينفع بها الوطن والمواطن وتحقق الأهداف المرجوة منها لخدمة أبناءنا الطلاب والطالبات في مسيرتهم التعليمية .ثم شاهد سموه والحضور لوحة إنشادية بعنوان ” الوطن ” .

وفي ختام الحفل تسلم سمو أمير الباحة هدية تذكارية من المدير العام للتعليم ، وهدية أخرى مماثلة من الشركة المنفذة لمشروع مجمع العقيق التعليمي.حضر الحفل مدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي بن محمد آل هادي، ومحافظ محافظة العقيق غلاب بن غالب ابو خشيم ومديري الإدارات الحكومية والقيادات التعليمية بالمنطقة.