جمال مطربة يتسبب في توقيفها بالمطار

أماني الغامدي(صدى):

أوقف موظفو مراقبة الجوازات في إحدى المطارات التركية بتوقيف المطربة الأوكرانية الشهيرة ناتاليا دزينكيف لاشتباههم بأنها أصغر من العمر الحقيقي ” 41 عاماً ” المذكور في جواز سفرها.

ومن جانبها علقت الفنانة على واقعة توقيفها قائلة : ” عندما علمت السبب الحقيقي وراء إيقافي ضحكت، لقد أوقفوني لاشتباههم بأني أصغر من العمر المذكور في الأوراق الثبوتية.. لقد اعتدت على سماع المجاملات التي تتعلق بمظهري الخارجي، لكني لم أتوقع يوما أن يكون جمالي سببا لتوقيفي ” .

ووفقا للمعلومات التي نشرتها صحف محلية ، قام المسؤولون في المطار بإطلاق سراح الفنانة بعد أن تهافت عليها المعجبون الذين أرادوا توقيع الأوتوغرافات منها، حيث قامت دزينكيف لاحقا بنشر صور لها من تركيا على صفحتها في إنستجرام.