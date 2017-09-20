حقيقة انفصال بيكيه وشاكيرا

برلين(صدى):

أعلنت وسائل إعلام ألمانية ، أنه ترددت أخبار عن انفصال نجم كرة القدم جيرار بيكيه عن المغنية الكولومبية شاكيرا ، بسبب امتلاء مفكرة المغنية بالالتزامات وعدم قدرة اللاعب على تفهم ذلك.

وأكدت مصادر إعلامية ، أنه عزّز هذا الافتراض هو نشر شاكيرا، عبر حسابيها على ” إنستجرام ” و ” تويتر ” ، صورة جمعتها والفنان الكولومبي مالوما، 23 عاماً.

إلا أن نجم كرة القدم ردّ على ذلك بنشره صورة تظهر فيها شاكيرا وابناهما ميلان وساشا خلال إجازة عائلية. واعتبر المتابعون ذلك نفياً لشائعة الانفصال.

ويشار إلى أن بيكيه (30 عاماً) وشاكيرا (40 عاماً) يعيشان معاً منذ سبع سنوات.