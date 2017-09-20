حاكم دبى يهنئ المملكة بيومها الوطنى: فرحة لدولة الإمارات وشعبها

طلال الغامدي(صدى):

هنأ نائب رئيس الدولة الإماراتى ورئيس الوزراء حاكم مدينة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، المملكة حكومة وشعبا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ” 87 “.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمى في ” تويتر “: كل التهنئة لإخوتنا وأشقائنا في المملكة العربية السعودية يومهم الوطني الـ87، وفق الله خادم الحرمين وولي عهده لدوام عزها ومجدها ومنعتها.

وأضاف: معًا أبدًا نحن والمملكة، عزهم عزنا، وبلدهم بلدنا، ومليكهم فخرنا كلنا، معا أبدا فى المصير وفي خدمة الإسلام وفي الدفاع عن الأوطان.

وأردف الشيخ ” محمد “: فرحة المملكة بيومهم الوطني هي فرحة لدولة الإمارات وشعبها، حفظ الله المملكة وملكها وشعبها الكريم.