حاكم دبى يهنئ المملكة بيومها الوطنى: فرحة لدولة الإمارات وشعبها
هنأ نائب رئيس الدولة الإماراتى ورئيس الوزراء حاكم مدينة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، المملكة حكومة وشعبا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ” 87 “.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمى في ” تويتر “: كل التهنئة لإخوتنا وأشقائنا في المملكة العربية السعودية يومهم الوطني الـ87، وفق الله خادم الحرمين وولي عهده لدوام عزها ومجدها ومنعتها.
وأضاف: معًا أبدًا نحن والمملكة، عزهم عزنا، وبلدهم بلدنا، ومليكهم فخرنا كلنا، معا أبدا فى المصير وفي خدمة الإسلام وفي الدفاع عن الأوطان.
وأردف الشيخ ” محمد “: فرحة المملكة بيومهم الوطني هي فرحة لدولة الإمارات وشعبها، حفظ الله المملكة وملكها وشعبها الكريم.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 919 ] نشر منذ 39 دقيقة
تسلمو يا اهلنا في الإمارات
ونحن نكن لشيوخنا بالامارات الحبيبة كل تقدير ونعلم ان اخوتنا في دار عيال زايد يزاحموننا بالاكتاف على حياض المنية الله لا يفرقنا ابد