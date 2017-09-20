شجار بين سيدتين يؤخر إقلاع طائرة ساعة ونصف عن موعدها
في حادثة غريبة، تأخّرت إحدى الطائرات التي كانت تتّجه من بيروت إلى أنقرة أول من أمس عن الإقلاع ساعة ونصف الساعة.
وأعلن مصدر أمني ببيروت، أن سبب تأخر الطائرة عن الإقلاع ، هو نشوب عراك بالأيدي بين سيدتين، ما اضطر أحد الأجهزة الأمنية إلى إنزالهما مع عائلتيهما من الطائرة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34199 ] نشر منذ 16 ساعة
احسن ..
,, هم فاضين لملافخ الحريم ..؟
زاير الشمالي[ عدد التعليقات: 172 ] نشر منذ 9 ساعات
اكرمكم الله لو جابو صرصور كان انحلت المشكلة كل وحدة تهرب مع جهة
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18797 ] نشر منذ 9 ساعات
هههههههههههههههههه
نهار السلام[ عدد التعليقات: 624 ] نشر منذ 7 ساعات
لا جديد . . .
هن سبب مباشر في كل تاخير
تاخر الحضور ، تاخر السفر ، تاخر المناسبات ، تاخر الانجاب ، ، ،
الا الامراض والوفيات
فهن عامل رئيسي لتبكيرها . . . ! 🙂
كان زمان[ عدد التعليقات: 1454 ] نشر منذ 35 دقيقة
أكيد على مقعد الشباك …..