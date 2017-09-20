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شجار بين سيدتين يؤخر إقلاع طائرة ساعة ونصف عن موعدها

شجار بين سيدتين يؤخر إقلاع طائرة ساعة ونصف عن موعدها
بيروت(صدى):

في حادثة غريبة، تأخّرت إحدى الطائرات التي كانت تتّجه من بيروت إلى أنقرة أول من أمس عن الإقلاع ساعة ونصف الساعة.

وأعلن مصدر أمني ببيروت، أن سبب تأخر الطائرة عن الإقلاع ، هو نشوب عراك بالأيدي بين سيدتين، ما اضطر أحد الأجهزة الأمنية إلى إنزالهما مع عائلتيهما من الطائرة.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 34199 ] نشر منذ 16 ساعة

احسن ..

,, هم فاضين لملافخ الحريم ..؟

[ عدد التعليقات: 172 ] نشر منذ 9 ساعات

اكرمكم الله لو جابو صرصور كان انحلت المشكلة كل وحدة تهرب مع جهة

[ عدد التعليقات: 624 ] نشر منذ 7 ساعات

لا جديد . . .
هن سبب مباشر في كل تاخير
تاخر الحضور ، تاخر السفر ، تاخر المناسبات ، تاخر الانجاب ، ، ،
الا الامراض والوفيات
فهن عامل رئيسي لتبكيرها . . . ! 🙂

[ عدد التعليقات: 1454 ] نشر منذ 35 دقيقة

أكيد على مقعد الشباك …..

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