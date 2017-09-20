شجار بين سيدتين يؤخر إقلاع طائرة ساعة ونصف عن موعدها

بيروت(صدى):

في حادثة غريبة، تأخّرت إحدى الطائرات التي كانت تتّجه من بيروت إلى أنقرة أول من أمس عن الإقلاع ساعة ونصف الساعة.

وأعلن مصدر أمني ببيروت، أن سبب تأخر الطائرة عن الإقلاع ، هو نشوب عراك بالأيدي بين سيدتين، ما اضطر أحد الأجهزة الأمنية إلى إنزالهما مع عائلتيهما من الطائرة.