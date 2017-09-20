انتحار شاب سعودي شنقا في القاهرة.. ووالدته تكشف التفاصيل

نايف السالم(صدى):

أقدم شاب سعودي على الانتحار شنقا في ظرف صحية غامضة، لمروره بأزمة نفسية، جاء على اثرة لتلقي العلاج في محافظة البحيرة جنوب الجيزة شمال القاهرة، على حد تعبير والدتة المقيمة معه.

وتلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة أبو المطامير بوصول ” ع .ص .أ ” ، 25 سنة، بدون عمل، سعودي الجنسية، إلى المستشفى العام جثة هامدة.

واقرت ” خ .س .س ” ، والدة المتوفى، قيام نجلها بالانتحار لمروره بحالة نفسية سيئة لكونه يعانى من مرض نفسي، مضيفة أنها حضرت إلى مصر بصحبة نجلها لعلاجه، ولم تتهم أحداً بالتسبب في الوفاة.

وأفاد تقرير مفتش الصحة بوجود آثار خنق بالرقبة، وأن سبب الوفاة هبوط بالدورة التنفسية والقلب، وتحرر محضر بالواقعة.