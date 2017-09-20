نصائح هامة لتجنب نزيف الأنف لدى الأطفال

أماني الغامدي(صدى):

كشف الدكتور مؤمن سعد أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة ،عن عدد من النصائح لتجنب نزيف الأنف وكيفية التعامل معه عند حدوثه لدى الاطفال، ويقول إن النزيف من الجزء الأمامي للأنف شائع الحدوث، وسهل العلاج. أما الأخطر فهو النزيف من الجزء الخلفي.

ويقول الدكتور مؤمن إن النزيف قد يكون نتيجةً لتعرض الأطفال لأشعة الشمس أو الهواء الجاف، أو في حالة السقوط أو تنظيف الأنف بأسلوب خاطئ، أو نتيجة للرشح والتهاب الأنف.

وينصح في هذه الحالة بتنظيف الأنف بلطف بالماء وإقعاد الطفل محنيًّا إلا الأمام لا إلى الخلف مع الضغط على فتحتي الأنف برفق لمدة 10 دقائق في المنطقة الوسطى للأنف، مع الطلب من الطفل أن يتنفس من فمه.

أما إذا استمر النزيف فيجب عرضه على الطبيب على الفور.

وينصح للوقاية من نزيف الأنف بتعليم الطفل عدم تنظيف أنفه بقوة، واستخدام الماء الدافئ في هذه العملية، وعدم تعريض الطفل للهواء الجاف الذي يؤدي إلى تهيج الأنف، واستخدام الكريمات المرطبة للأنف، كالفازلين.

والدكتور مؤمن سعد هو أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، حاصل على بكالوريوس طب وجراحة من كلية طب قصر العيني، وماجستير الأطفال وحديثي الولادة من جامعة الأزهر، عمل لمدة عامين بمستشفيات القوات المسلحة المصرية.