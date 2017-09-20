حقيقة منع رئيس نادي الاتحاد السابق من السفر

ماجد محمد(صدى):

نفى رئيس نادي الاتحاد السابق المهندس حاتم باعشن الأنباء التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تلقيه خطابا بمنعه من السفر لحين انتهاء هيئة الرقابة والتحقيق من ملف التجاوزات والمخالفات وتبديد المال العام في ميزانية نادي الاتحاد.

وأكد عدم صحة تلك الأنباء التي تم تناقلها حيال منعه من السفر، مبينا أنه سيغادر لخارج المملكة في الأول من شهر أكتوبر القادم.

وأثنى باعشن على قرار رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بتحويل ملف التجاوزات والمخالفات وتبديد المال العام في ميزانية العميد لهيئة الرقابة والتحقيق.

وأكد باعشن أنه واثق من عمله كرئيس لنادي الاتحاد بالتكليف، مبينا أنه لم يتجاوز أو يخالف أو يبدد أموال ناديه، مطالبا بالتحقيق مع جميع الرؤساء، من أجل الوقوف على المسببات التي ألحقت الضرر بالعميد، وساهمت في حجم المديونية المالية الكبيرة على النادي.