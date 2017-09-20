⁠⁠⁠⁠⁠المملكة تسدد مديونية مليونية لمستشفى بريطاني شهير

طلال الغامدي(صدى):

كشفت صحيفة ” الصن ” البريطانية أن مستشفى ” جريت أورموند ستريت ” ، أحد أبرز المستشفيات العالمية المتخصصة في طب الأطفال، يحاول استرداد نحو 30 مليون جنيه إسترليني، ديونًا مستحقة جراء تقديم خدمات للعديد من الأطفال من رعايا دول أخرى.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن تقريرًا لمجلس إدارة المستشفى أكد أن الديون المستحقة للمؤسسة الطبية الشهيرة مضى عليها أكثر من 200 يوم.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مكتب وزارة الصحة السعودية قام بتسوية 1.5 مليون إسترليني، قيمة فواتير مستحقة عليه. فيما دفع نظيره في الكويت نحو 2.7 مليون إسترليني.

من جانبها، أشارت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية إلى أن غالبية الديون مستحقة على حكومات أو منظمات دولية لا أفراد، مشيرة إلى أن إدارة المستشفى اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد تلك الحكومات وسفاراتها لاسترداد أموالها.

يُذكر أن المستشفى يعالج الإصابات الخطيرة التي تصيب الأطفال، مثل: أمراض القلب، والسرطان، والصرع، والفشل الكلوي.