ضبط مخالفات تشغيل عمالة بدون عقود

نايف السالم(صدى):

أجرى مكتب العمل النسوي بمكة جولات تفتيشية استهدفت محلات بيع المستلزمات النسائية في عدد من المراكز التجارية ، وجهت خلالها المفتشات عددا من الإنذارات والضبط لمخالفات تتعلق بعدم احتفاظ صاحب العمل بالسجلات والكشوفات الخاصة بالموظفات لديه بالإضافة إلى تشغيل العمالة بدون عقد عمل الأمر الذي ترتب عليه فرض غرامة 5 آلاف لمخالفي المادة 50 من نظام العمل .

من جانبها أكدت مديرة مكتب شؤون عمل المرأة بمكة منى خزاعي استمرار الجولات التفتيشية بالمنطقة للتحقق من تطبيق النظام بما يحقق أهداف الوزارة في توفير فرص العمل المناسبة للمرأة السعودية وتنظيم بيئة عملها في السوق.