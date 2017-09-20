رجل يتهم عروسه بالخداع واخفاءها قبح وجهها خلف المكياج
في واقعة تٌعتبر الأولى بالجزائر ، رفع جزائري دعوى قضائية ضّد عروسه، متّهماً إياها وأهلها بالخيانة والتزوير والنصب والاحتيال.
وأكد الزوج في دعواه ، أن السبب يعود إلى أنها أخفت وجهها الحقيقي، الذي يظهر قبحاً، وذلك بطلاء الوجه بأكداس من المساحيق والطلاء، حتى تظهر في أحسن هيئة وجمال، وحسن، بفضل المكياج.
وغيّر المكياج من حقيقة وجه العروس، الأمر الذي أصاب العريس بصدمة نفسية، جعلته يتحوّل مباشرة بعد استيقاظه من النوم، في صباح اليوم الأول للعرس، إلى المحكمة لرفع قضية تحايل وخيانة وتزوير.
وقال الزوج لصحف محلية ، إنه لم يستطع التعرّف عليها٬ وظنّها شخصاً غريباً دخل بيته بغرض السرقة، فانتابه الذعر لحظتها، قبل أن يكتشف بعد ذلك أنّها زوجته التي بدت له فاتنة، ليلة البارحة، والسبب يعود إلى الاستعمال المفرط لمستحضرات التجميل”.
وطالب العريس بتغريم زوجته، وتعويض الضرر النفسي والمعنوي الذي حصل له .
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 786 ] نشر منذ 2 ساعتين
مرة ثانية ناظر نفسك في المناظرة هههههههههه
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1390 ] نشر منذ 2 ساعتين
المشكله ماعاد تعرف الحقيقي من المزور لكن في العرس كان شفت بنفسك وعندك امك اختك العرس مافيه لعب- الحريم يعرفون بعض- والمكياج واضح لهن- لكن المشكله في الاشياء الشبه ثابته كنفخ الشفايف وتكبير النهود والارداف ونفخ الشفايف الاخرى -هي التي ممكن تنخدع فيها-لكن المكياج العادي كانت مسؤليتك-
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34176 ] نشر منذ 2 ساعتين
مره ثانيه خذها على البلاطه ,, بلا مساحيق بلا هم ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18749 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18749 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 896 ] نشر منذ 8 دقائق
سُئل حكيم عن مكياج النساء
كيف ترى المكياج على النساء؟
قال: اشبه بمصباح علاء الدين
فقيل له : لماذا
قال: الاثنين لو مسحتهم يطلع لك جني
وفعلا صحيح بعض وحده بالمكياج مثل القمر
لو مسحت المكياج صارت مثل وجه السوداني عصمان
حارس حديقة الشعب عندنا بالكويت
— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي
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