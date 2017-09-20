بالفيديو والصور.. خادم الحرمين لـ ” آل الشيخ ” ولاعبي الأخضر: ننتظر الأفضل في روسيا

نايف السالم(صدى):

طالب خادم الحرمين الشريفين ،الملك سلمان بن عبدالعزيز، لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بتقديم أفضل ما يستطيعون في المشاركة المقبلة للمنتخب في كأس العالم 2018 ،والتي ستقام في روسيا الصيف المقبل.

وقال خادم الحرمين الشريفين لدي استقباله للمستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ، ولاعبي المنتخب اليوم في الديوان الملكي في مدينة جدة، إنه يطالب اللاعبين بالتمثيل المشرف داخل الملعب وخارج الملعب كونهم يمثلون بلد الحرمين الشريفين.

وحضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية ونزار مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية والدكتور عادل عزت رئيس اتحاد كرة القدم وأحمد عيد رئيس اتحاد كرة القدم السابق وأعضاء اتحاد كرة القدم والإداريين واللاعبين الذين شاركوا في التصفيات النهائية الآسيوية المؤهلة إلى كاس العالم .

وبعد الاجتماع عقد اجتماع خاص للاعبين مع الوزير تركي آل الشيخ، وبحضور رئيس اتحاد كرة القدم وتم تقديم المكافأت المالية التي أمر بها المقام السامي بمناسبة التأهل إلى كأس العالم للمرة الخامسة.