بالفيديو.. تكريم لجين عمران كأفضل شخصية مؤثرة في الوطن العربي
كٌرمت الإعلامية لٌجين عمران ، من قبل مركز السلام للدبلوماسية الدولية ومركز السلام الدولي لحقوق الإنسان ، خلال الأحتفال الذي أٌقيم بالقاهرة حيث تم إعلانها كأفضل شخصية مؤثرة في الوطن العربي لعام 2017م .
ونشرت لٌجين مقطع فيديو وصور من الأحتفال ، عبر حسابها بتطبيق انستجرام ، ووجهت رسالة للمتابعين .
وكتبت لٌجين : ” متابعيني وأصدقائي الراقيين في كل مواقع التواصل الاجتماعي كنت حابة أشكركم من أعماق قلبي لأنكم شركائي في النجاح. فلطالما شجعتوني ووقفتو معاي في مسيرتي الإعلامية من عام 2003 وحتى يومنا هذا. البعض تخلى عني والبعض تمسك فيني أكثر مشكور “.
وأضافت :”لطالما دعمتوني وكان حبكم غذائي النفسي والمعنوي إلي يقويني ويسعدني ويقوي عزيمتي سواء بلقائكم في سفراتي أو عن طريق أضعف الإيمان (تعليقاتكم) إلي. أستمتع جداً جداً بقراءتها ولها الأثر الإيجابي الكبير على النفسي “.
وتابعت :”أهديكم اليوم هذا التكريم من مصر كأفضل شخصية مؤثرة في الوطن العربي للعام 2017. فلولاكم بعد الله عز وجل ما وصلت اليوم إلى ما أنا عليه. دمتم بخير ومحبة وسلام وسأظل دائماً ممتنة لمحبتكم أحبكم”.
احتفلت #لجين_عمران ، بتكريمها كأفضل شخصية مؤثرة في الوطن العربي لعام ٢٠١٧ ونشرت "لجين" صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام" من الاحتفال الذي أقيم بالقاهرة، موجهة من خلالها رسالة شكر لجمهورها وكتبت: "متابعيني وأصدقائي الراقيين في كل مواقع التواصل الاجتماعي كنت حابه أشكركم من أعماق قلبي لأنكم شركائي في النجاح فلطالما شجعتوني، ووقفتو معاي في مسيرتي الإعلامية من عام ٢٠٠٣ وحتى يومنا هذا البعض تخلى عني والبعض تمسك فيني أكثر مشكور". وأضافت :"لطالما دعمتوني و كان حبكم غذائي النفسي والمعنوي إلي يقويني ويسعدني ويقوي عزيمتي سواء بلقائكم في سفراتي او عن طريق أضعف الإيمان (تعليقاتكم) إلي أستمتع جدا جدا بقراءتها ولها الأثر الإيجابي الكبير على النفسي". واختتمت :"أهديكم اليوم هذا التكريم من مصر كأفضل شخصية مؤثرة في الوطن العربي لعام ٢٠١٧ فلولاكم بعد الله عز وجل ما وصلت اليوم إلى ما أنا عليه دمتم بخير ومحبة وسلام وسأظل دائما ممتنة لمحبتكم أحبكم". . . . . . . . . . . . . . . . 💫✨ بدانة كلينك 💫✨ . . . مراكز التميز العالمية لجراحات البدانة المفرطة، برئاسة الإستشاري الدكتور سلطان التمياط . موقعنا 📍 #البحرين 🇧🇭 للتواصل و الإستفسار 📱00973-35007065 @badanaclinic_bh #السعودية 🇸🇦 📱00966-581022222 @badanaclinic_ksa #الكويت 🇰🇼 📱00965-55250859 @badana_clinic_q8 . . كما بإمكانكم متابعة الحساب الشخصي للدكتور سلطان التمياط على السناب شات 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 Snap : temyatt1 . . .
الظامي[ عدد التعليقات: 687 ] نشر منذ يومين
في الوطن العربي بكبره لازم نعلم الشيخ بسالفه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3836 ] نشر منذ 1 ساعة
ما أقول إلا خابَت يوم جابَت .