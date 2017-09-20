بالفيديو.. تكريم لجين عمران كأفضل شخصية مؤثرة في الوطن العربي

نورة الشهري(صدى):

كٌرمت الإعلامية لٌجين عمران ، من قبل مركز السلام للدبلوماسية الدولية ومركز السلام الدولي لحقوق الإنسان ، خلال الأحتفال الذي أٌقيم بالقاهرة حيث تم إعلانها كأفضل شخصية مؤثرة في الوطن العربي لعام 2017م .

ونشرت لٌجين مقطع فيديو وصور من الأحتفال ، عبر حسابها بتطبيق انستجرام ، ووجهت رسالة للمتابعين .

وكتبت لٌجين : ” متابعيني وأصدقائي الراقيين في كل مواقع التواصل الاجتماعي كنت حابة أشكركم من أعماق قلبي لأنكم شركائي في النجاح. فلطالما شجعتوني ووقفتو معاي في مسيرتي الإعلامية من عام 2003 وحتى يومنا هذا. البعض تخلى عني والبعض تمسك فيني أكثر مشكور “.

وأضافت :”لطالما دعمتوني وكان حبكم غذائي النفسي والمعنوي إلي يقويني ويسعدني ويقوي عزيمتي سواء بلقائكم في سفراتي أو عن طريق أضعف الإيمان (تعليقاتكم) إلي. أستمتع جداً جداً بقراءتها ولها الأثر الإيجابي الكبير على النفسي “.

وتابعت :”أهديكم اليوم هذا التكريم من مصر كأفضل شخصية مؤثرة في الوطن العربي للعام 2017. فلولاكم بعد الله عز وجل ما وصلت اليوم إلى ما أنا عليه. دمتم بخير ومحبة وسلام وسأظل دائماً ممتنة لمحبتكم أحبكم”.