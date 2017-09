بالفيديو.. تكريم لجين عمران كأفضل شخصية مؤثرة في الوطن العربي

احتفلت #لجين_عمران ، بتكريمها كأفضل شخصية مؤثرة في الوطن العربي لعام ٢٠١٧ ونشرت "لجين" صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام" من الاحتفال الذي أقيم بالقاهرة، موجهة من خلالها رسالة شكر لجمهورها وكتبت: "متابعيني وأصدقائي الراقيين في كل مواقع التواصل الاجتماعي كنت حابه أشكركم من أعماق قلبي لأنكم شركائي في النجاح فلطالما شجعتوني، ووقفتو معاي في مسيرتي الإعلامية من عام ٢٠٠٣ وحتى يومنا هذا البعض تخلى عني والبعض تمسك فيني أكثر مشكور". وأضافت :"لطالما دعمتوني و كان حبكم غذائي النفسي والمعنوي إلي يقويني ويسعدني ويقوي عزيمتي سواء بلقائكم في سفراتي او عن طريق أضعف الإيمان (تعليقاتكم) إلي أستمتع جدا جدا بقراءتها ولها الأثر الإيجابي الكبير على النفسي". واختتمت :"أهديكم اليوم هذا التكريم من مصر كأفضل شخصية مؤثرة في الوطن العربي لعام ٢٠١٧ فلولاكم بعد الله عز وجل ما وصلت اليوم إلى ما أنا عليه دمتم بخير ومحبة وسلام وسأظل دائما ممتنة لمحبتكم أحبكم".‬⁩ . . . . . . . . . . . . . . . 💫✨ بدانة كلينك 💫✨ . . . مراكز التميز العالمية لجراحات البدانة المفرطة، برئاسة الإستشاري الدكتور سلطان التمياط . موقعنا 📍 #البحرين 🇧🇭 للتواصل و الإستفسار 📱00973-35007065 @badanaclinic_bh #السعودية 🇸🇦 📱00966-581022222 @badanaclinic_ksa #الكويت 🇰🇼 📱00965-55250859 @badana_clinic_q8 . . كما بإمكانكم متابعة الحساب الشخصي للدكتور سلطان التمياط على السناب شات 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 Snap : temyatt1 . . .

A post shared by worldcelebrity ✨🌍✨🎥💯 (@worldcelebrity) on Sep 18, 2017 at 2:33pm PDT