الهلال يدفع 18 مليون ريال لمخالصة ماتياس

نواف السالم(صدى):

أكدت مصادر، أن إدارة نادي الهلال مضطرة دفع 18 مليون ريال لمخالصة اللاعب الأوروجواني ماتياس بريتوس، الذي لا يحظى برضا منسوبي النادي ولم يقدم الإضافة المتوقعة منه للجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

وأوضحت المصادر، أن الإدارة كانت قد اتفقت مع مهاجم على مستوى عالٍ سبق وأن حقق نجاحات كبيرة في تجربة سابق بمنطقة الخليج إلا أن المدرب الأرجنتيني وقع اختياره على ماتياس، مشددة على أن استمرار بريتوس على المستويات التي يقدمها في الفترة الحالية يعني رحيله عن الهلال في يناير المقبل، وفقا لصحيفة الرياض.

وأشارت المصادر، إلى أنه في حالة الاتفاق على رحيل ماتيس سيكون من خلال تسويق عقده أو إعارته أو توقيع مخالصة مالية معه بقيمة قد تصل إلى 18 مليون ريال تشمل رواتبه المنصوص عليها في العقد بالإضافة إلى مستحقات نادي بوماس أونام المكسيكي، على أن يخضع اللاعب للتقييم الفني مع منتصف الموسم الجاري. ‏