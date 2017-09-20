فضيحة.. علم تركيا أكبر من علم المملكة في منهج ” الإنجليزية ” للرابع الابتدائي

خاص (صدى):

أثارت تدوينة كتبها إعلامي سعودي مخضرم جدلا واسعا على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ، خاصة أن البعض اعتبرها اختراقا إخوانيا للمناهج الدارسية.

وتوقف الإعلامي علي السبيعي أمام درس في منهج اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي بعنوان ” حافلة مدرستي ” تتصدره رسمة لحافلة كبيرة باللون الأحمر بجوارها علم كبير لتركيا في مقابل حفالة أصغر بجوارها علم أصغر للمملكة.. وعلق السبيعي على الرسم قائلا: ” يا وزير التعليم هل يعقل أن يكون الاختراق الإخواني للمناهج وصل إلى هذه المرحلة ” ، مشيرًا إلى أن الرسم موجود في كتاب طلاب الرابع الإنجليزي.. وأضاف متعجبًا: ما بقى إلا صورة أردوغان ؟!.

وأضاف: تركيا معقل الإخوان ومستنقع عفنه وشعاره ووجودها دليل على ذلك.. فلم هى تحديدًا ؟ كان بالمكان ماليزيا وهى بديل أكرم.. واعتبر ذلك تحديًا أخر.

وعلق أحد المتابعين قائلا: ” شئ مؤسف حقًا.. أنهم من يتاجرون بالدين.. لا تعجب أو تستغرب منهم لو هم يومًا باعوا الوطن ” .. وزعم متابع آخر أن ” الإخوانجية والسروريين سيطرون على مفاصل الوزارة ” .. وقال ثالث: ” باص أحمر وبنقول عادي.. باص خاص بالمدارس التركية ونمشيها.. لكن علم تركيا هذا وين نصرفه ؟! ، لا وفوق هذا باص سعودي صغير بجانب باص تركي كبير يعني مقارنة مبطنة و ” أذية شينة ” ، وختم تدوينته قائلا: ” فتش عن الإخوانجية ” .. وفي تبرير برئ كتب آخر: ” يبدو أن أعداد المناهج عبارة عن قص ولزق ” .