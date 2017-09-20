فضيحة.. علم تركيا أكبر من علم المملكة في منهج ” الإنجليزية ” للرابع الابتدائي
أثارت تدوينة كتبها إعلامي سعودي مخضرم جدلا واسعا على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ، خاصة أن البعض اعتبرها اختراقا إخوانيا للمناهج الدارسية.
وتوقف الإعلامي علي السبيعي أمام درس في منهج اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي بعنوان ” حافلة مدرستي ” تتصدره رسمة لحافلة كبيرة باللون الأحمر بجوارها علم كبير لتركيا في مقابل حفالة أصغر بجوارها علم أصغر للمملكة.. وعلق السبيعي على الرسم قائلا: ” يا وزير التعليم هل يعقل أن يكون الاختراق الإخواني للمناهج وصل إلى هذه المرحلة ” ، مشيرًا إلى أن الرسم موجود في كتاب طلاب الرابع الإنجليزي.. وأضاف متعجبًا: ما بقى إلا صورة أردوغان ؟!.
وأضاف: تركيا معقل الإخوان ومستنقع عفنه وشعاره ووجودها دليل على ذلك.. فلم هى تحديدًا ؟ كان بالمكان ماليزيا وهى بديل أكرم.. واعتبر ذلك تحديًا أخر.
وعلق أحد المتابعين قائلا: ” شئ مؤسف حقًا.. أنهم من يتاجرون بالدين.. لا تعجب أو تستغرب منهم لو هم يومًا باعوا الوطن ” .. وزعم متابع آخر أن ” الإخوانجية والسروريين سيطرون على مفاصل الوزارة ” .. وقال ثالث: ” باص أحمر وبنقول عادي.. باص خاص بالمدارس التركية ونمشيها.. لكن علم تركيا هذا وين نصرفه ؟! ، لا وفوق هذا باص سعودي صغير بجانب باص تركي كبير يعني مقارنة مبطنة و ” أذية شينة ” ، وختم تدوينته قائلا: ” فتش عن الإخوانجية ” .. وفي تبرير برئ كتب آخر: ” يبدو أن أعداد المناهج عبارة عن قص ولزق ” .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 917 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعم لقد وصل نتن الإخونجية للمناهج فهل من مغيث
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34176 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا غزو إخونجي للمدارس ,,
الواقع[ عدد التعليقات: 5181 ] نشر منذ 1 ساعة
وزارة تسير بالبركة واخطاء واضحة للعيان كان بالإمكان تلافيها
سلطان[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 1 ساعة
العلمين نفس الحجم ..
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18749 ] نشر منذ 56 دقيقة
هههههههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18749 ] نشر منذ 55 دقيقة
طيب فين مطورين المناهج. اليس هذا تخصصهم هذا يدل على الاهمال
فاطمة الزهراء[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 20 دقيقة
هههههههههههه
ام عماد[ عدد التعليقات: 317 ] نشر منذ 17 دقيقة
ترى احنا داخلين سباق من الأطول
هههههههه
عنود[ عدد التعليقات: 317 ] نشر منذ 17 دقيقة
والله فضيحة حقا
Roveen[ عدد التعليقات: 317 ] نشر منذ 16 دقيقة
اللهم أصلح احوالنا
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18749 ] نشر منذ 15 دقيقة
ههههه
هاجر الفهد[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 15 دقيقة
الإخوانجية والسروريين سيطرون على مفاصل الوزارة
خلود العنزي[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 14 دقيقة
هذا حقا اختراقا إخوانيا للمناهج الدارسية
رغد عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 13 دقيقة
يا وزير التعليم هل يعقل أن يكون الاختراق الإخواني للمناهج وصل إلى هذه المرحلة
يزيد العاشق[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 10 دقائق
تركيا معقل الإخوان ومستنقع عفنه وشعاره ووجودها دليل على ذلك..
عزيز[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 10 دقائق
ما بقى إلا صورة أردوغان ؟!.