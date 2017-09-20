امرأة تستعين بـ 20 رجلا لتحرير زوجها من قبضة الشرطة

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية على محاولة مساعدة زوجها من الهروب من قوات الشرطة المصرية ، عقب اعتقاله لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده ، حيث استعانت بـ 20 رجلاً من اسرتها لتنفيذ المهمة .

وتعود تفاصيل الواقعة ، عندما تمكنت قوات الشرطة المصرية نت القبض على أخطر رجل مجرم متواجد في منطقة الصف، والذي قد صدر عليه أحكام بالمؤبد وذلك في قضية اتهام بسرقة وقتل ، وقد تم وضعه فى سيارة الشرطة بعد أن تم تقيده بالأغلال الحديدية الخاصة بالشرطة، وفي الطريق للرجوع إلى قسم الشرطة للقيام بالإجراءات اللازمة لترحيل المتهم إلى السجن لقضاء فترة العقوبة التي تم الحكم عليه بها، حدث ما لم تقوم قوات الأمن توقعه.

أن زوجة المتهم لم تستطيع التوقف عن نصرة زوجها، فقامت بالخروج وراء عربيات قوات الأمن وملاحقتها على رأس عشرون رجل من عائلتها ، وفور أن قامت الزوجة ومن معها بالوصول إلى هناك قامت الاشتباكات بينهم وبين قوات الأمن المركزي وقاموا باستخدام الحجارة والشوم بالإضافة إلى إطلاق أعيرة نارية بهدف تفريق قوات الأمن، وقاموا باستعمال الحجارة في رشق عربيات الشرطة، وقد نتج عن هذا الرشق تهشم إحدى السيارات الخاصة بالشرطة.

فيما تمكنت الشرطة التعامل مع مثيري الشغب ، وقامت بضبط 8 اشخاص منهم وفر الباقين هربين .