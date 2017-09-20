امرأة تستعين بـ 20 رجلا لتحرير زوجها من قبضة الشرطة
أقدمت سيدة مصرية على محاولة مساعدة زوجها من الهروب من قوات الشرطة المصرية ، عقب اعتقاله لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده ، حيث استعانت بـ 20 رجلاً من اسرتها لتنفيذ المهمة .
وتعود تفاصيل الواقعة ، عندما تمكنت قوات الشرطة المصرية نت القبض على أخطر رجل مجرم متواجد في منطقة الصف، والذي قد صدر عليه أحكام بالمؤبد وذلك في قضية اتهام بسرقة وقتل ، وقد تم وضعه فى سيارة الشرطة بعد أن تم تقيده بالأغلال الحديدية الخاصة بالشرطة، وفي الطريق للرجوع إلى قسم الشرطة للقيام بالإجراءات اللازمة لترحيل المتهم إلى السجن لقضاء فترة العقوبة التي تم الحكم عليه بها، حدث ما لم تقوم قوات الأمن توقعه.
أن زوجة المتهم لم تستطيع التوقف عن نصرة زوجها، فقامت بالخروج وراء عربيات قوات الأمن وملاحقتها على رأس عشرون رجل من عائلتها ، وفور أن قامت الزوجة ومن معها بالوصول إلى هناك قامت الاشتباكات بينهم وبين قوات الأمن المركزي وقاموا باستخدام الحجارة والشوم بالإضافة إلى إطلاق أعيرة نارية بهدف تفريق قوات الأمن، وقاموا باستعمال الحجارة في رشق عربيات الشرطة، وقد نتج عن هذا الرشق تهشم إحدى السيارات الخاصة بالشرطة.
فيما تمكنت الشرطة التعامل مع مثيري الشغب ، وقامت بضبط 8 اشخاص منهم وفر الباقين هربين .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34188 ] نشر منذ 6 ساعات
كتفوها مع زوجها ومن معها ,,
,, الدوله ماتعاندينها ياقليلة الحياء ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 919 ] نشر منذ 6 ساعات
اول مرة اقراء عن مصرية كفو ما هانت عليها العشرة
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5528 ] نشر منذ 5 ساعات
امحق من كفو زوجها مجرم سارق وقاتل هذا الفكة منه غنيمة لكن ان شاء الله هي وياه يأخذون مؤبد
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12995 ] نشر منذ 5 ساعات
كفو بالبيهه ما قصرت مع زوجها المسكين سجن مؤبد
مو مشكله تطلب الطلاق وتاخذ مجرم اخر غيره
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14504 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههه
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19528 ] نشر منذ 17 دقيقة
الحرمه لاصاحت تلقى واقف معها الف رجال
حتى لو هي الغلطانه
لكن الواجب يحتم الوقفه معها
بعكسنا حن الرجاجيل لو تصيح من اليوم لبكره
محد حولك
هذا إذا مااتهموك بالجنون.
أشوفهم حتى عندنا
إذا في حرمه تبي تعدي الخط👣💃
كل السيارات توقف ويقزوووووونها قز👀👀👀
ونظرات بلها
الي فاغر والي عيونه تقلب والي والي
ولا صار رجال يبي يعدي الخط برجوله
يشخطون من جمبه ويدقون له بواري
والي ايحذفه بعلبةحمضيات والي يتفل عليه
تفوه عليك عرقلت السير
تحس إنها محاولة أغتيال
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂