ارتفاع أسعار الذهب في تداولات ضيقة النطاق

واشنطن(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في تداولات ضيقة النطاق في الوقت الذي تراجع فيه الدولار مع توخي المستثمرين الحذر قبيل نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بحلول الساعة (06:12 بتوقيت جرينتش) 0.2 بالمئة إلى 1313.50 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.5 بالمئة إلى 1317.40 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار مقابل سلة من العملات والين اليوم. ويجعل ارتفاع الدولار المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وعن أسعار المعادن الأخرى، انخفض السعر الفوري للفضة 0.1 بالمئة إلى 17.30 دولار للأوقية، فيما زاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 954.60 دولار للأوقية بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ أوائل أغسطس في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة أيضاً إلى 914.75 دولار للأوقية بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ منتصف أغسطس أمس الثلاثاء.