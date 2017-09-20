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محاكمة عاجلة لناشطة مغربية دعت ” إسرائيل ” لذبح الخليجيين

محاكمة عاجلة لناشطة مغربية دعت ” إسرائيل ” لذبح الخليجيين
مليكة فؤاد(صدى):

حددت المحكمة الابتدائية في مدينة الرباط في المغرب، الثلاثاء المقبل، موعدًا لجلسة المحاكمة الجديدة والعاجلة للناشطة الأمازيغية المثيرة للجدل ” مليكة مزان “.

وكانت المحكمة ذاتها قضت، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء ، بإيداع الناشطة في سجن سلا، لاستكمال التحقيق معها على خلفية توجيه تهم ” التحريض على ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص، والتحريض على التمييز والكراهية بتصريحات منشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ” ، وفق ما تناقلته صحف ومواقع إلكترونية محلية مغربية عدة.

وعادت الشاعرة والناشطة الأمازيغية إلى الواجهة، على خلفية نشرها مقطع فيديو على صفحتها الرسمية في فيسبوك، حرضت فيه على ذبح العرب، وخاصةً الخليجيين بمساعدة الشيطان أو حتى إسرائيل إذا تحتم الأمر، تضامنًا مع أكراد العراق.

ولم تتردد مزان في التهديد، قائلةً: “اختاروا إما أن تتركوا الأكراد بسلام وإما أن نقيم -نحن الشعب الأمازيغي- فتنة ضدكم في المغرب “.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 692 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله العظيم ماهذا الهراء !!! تحريض على قتل العرب وخاصةً الخليجيين بمساعدة الشيطان أو حتى إسرائيل إذا تحتم الأمر تضامنًا مع أكراد العراق !!!
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[ عدد التعليقات: 34157 ] نشر منذ 1 ساعة

ايش دخل العرب الخليجيين في موضوع الاكراد ، كردكي عزرائيل عن وجه الارض ,,

,, اللي عارض الاكراد الدول اللتي تظمهم ، ايران العراق تركيا وسوريا ,, ليس للخليجيين اي دخل في هذا يافويسقه ,,

,,, الظاهر انها غاضبه لأنها لم تجد لها زبون من العرب الخليجيين لقبحها او لسوء اخلاقها وهذا هو الباين ,,

,, حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم كاره للعرب الخليجيين ,,

[ عدد التعليقات: 1448 ] نشر منذ 1 ساعة

أنسانة مريضة ……

[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ 58 دقيقة

طيب سافري تل ابيب
تلك الله في جهنم ي الواطية
عند اسيادك اليهود

[ عدد التعليقات: 12990 ] نشر منذ 56 دقيقة

عجوز مريضه عقليا ما تعرف منهم الاكراد واين ديارهم وايش علاقتهم بالخليجيين

[ عدد التعليقات: 5522 ] نشر منذ 26 دقيقة

وش رأي ربعنا الإسبان اللي يمدحون المغربيات انا أتمنى تكون من نصيب خليجي.عشان تحقق أمنيتها 🤣🤣

[ عدد التعليقات: 12990 ] نشر منذ 14 دقيقة

ربعنا ما يمدحون هذه العجوز وامثالها وانما يمدحون القشطه والجلي الموجود في المغرب واسعاره مناسبه وامن وامان وراحه نفسيه

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