محاكمة عاجلة لناشطة مغربية دعت ” إسرائيل ” لذبح الخليجيين

مليكة فؤاد(صدى):

حددت المحكمة الابتدائية في مدينة الرباط في المغرب، الثلاثاء المقبل، موعدًا لجلسة المحاكمة الجديدة والعاجلة للناشطة الأمازيغية المثيرة للجدل ” مليكة مزان “.

وكانت المحكمة ذاتها قضت، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء ، بإيداع الناشطة في سجن سلا، لاستكمال التحقيق معها على خلفية توجيه تهم ” التحريض على ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص، والتحريض على التمييز والكراهية بتصريحات منشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ” ، وفق ما تناقلته صحف ومواقع إلكترونية محلية مغربية عدة.

وعادت الشاعرة والناشطة الأمازيغية إلى الواجهة، على خلفية نشرها مقطع فيديو على صفحتها الرسمية في فيسبوك، حرضت فيه على ذبح العرب، وخاصةً الخليجيين بمساعدة الشيطان أو حتى إسرائيل إذا تحتم الأمر، تضامنًا مع أكراد العراق.

ولم تتردد مزان في التهديد، قائلةً: “اختاروا إما أن تتركوا الأكراد بسلام وإما أن نقيم -نحن الشعب الأمازيغي- فتنة ضدكم في المغرب “.