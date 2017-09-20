محاكمة عاجلة لناشطة مغربية دعت ” إسرائيل ” لذبح الخليجيين
حددت المحكمة الابتدائية في مدينة الرباط في المغرب، الثلاثاء المقبل، موعدًا لجلسة المحاكمة الجديدة والعاجلة للناشطة الأمازيغية المثيرة للجدل ” مليكة مزان “.
وكانت المحكمة ذاتها قضت، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء ، بإيداع الناشطة في سجن سلا، لاستكمال التحقيق معها على خلفية توجيه تهم ” التحريض على ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص، والتحريض على التمييز والكراهية بتصريحات منشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ” ، وفق ما تناقلته صحف ومواقع إلكترونية محلية مغربية عدة.
وعادت الشاعرة والناشطة الأمازيغية إلى الواجهة، على خلفية نشرها مقطع فيديو على صفحتها الرسمية في فيسبوك، حرضت فيه على ذبح العرب، وخاصةً الخليجيين بمساعدة الشيطان أو حتى إسرائيل إذا تحتم الأمر، تضامنًا مع أكراد العراق.
ولم تتردد مزان في التهديد، قائلةً: “اختاروا إما أن تتركوا الأكراد بسلام وإما أن نقيم -نحن الشعب الأمازيغي- فتنة ضدكم في المغرب “.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 692 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله العظيم ماهذا الهراء !!! تحريض على قتل العرب وخاصةً الخليجيين بمساعدة الشيطان أو حتى إسرائيل إذا تحتم الأمر تضامنًا مع أكراد العراق !!!
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 34157 ] نشر منذ 1 ساعة
ايش دخل العرب الخليجيين في موضوع الاكراد ، كردكي عزرائيل عن وجه الارض ,,
,, اللي عارض الاكراد الدول اللتي تظمهم ، ايران العراق تركيا وسوريا ,, ليس للخليجيين اي دخل في هذا يافويسقه ,,
,,, الظاهر انها غاضبه لأنها لم تجد لها زبون من العرب الخليجيين لقبحها او لسوء اخلاقها وهذا هو الباين ,,
,, حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم كاره للعرب الخليجيين ,,
كان زمان[ عدد التعليقات: 1448 ] نشر منذ 1 ساعة
أنسانة مريضة ……
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ 58 دقيقة
طيب سافري تل ابيب
تلك الله في جهنم ي الواطية
عند اسيادك اليهود
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12990 ] نشر منذ 56 دقيقة
عجوز مريضه عقليا ما تعرف منهم الاكراد واين ديارهم وايش علاقتهم بالخليجيين
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5522 ] نشر منذ 26 دقيقة
وش رأي ربعنا الإسبان اللي يمدحون المغربيات انا أتمنى تكون من نصيب خليجي.عشان تحقق أمنيتها 🤣🤣
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12990 ] نشر منذ 14 دقيقة
ربعنا ما يمدحون هذه العجوز وامثالها وانما يمدحون القشطه والجلي الموجود في المغرب واسعاره مناسبه وامن وامان وراحه نفسيه