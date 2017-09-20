بالفيديو.. التخلص من النباح بقطع الأوتار الصوتية للكلاب
يخضع طبيب بيطري للتحقيق بعد أن أظهره فيديو وهو يقوم بقطع الحبال الصوتية للكلاب، عبر عمليات جراحية يقوم بها، تهدف لمنع هذه المخلوقات من خاصية النباح.
وقد تم تصوير فيديو ” إسكات الكلاب ” عن طريق تمزيق حبالها الصوتية في مقاطعة سيتشوان الصينية.
ويقوم المسؤولون في منطقة تشينغبايجيانغ في تشنغدو، بالتحقيق حالياً مع الطبيب البيطري الذي أشير إليه فقط باسم ” تسنغ ” ، كما يحقق مع مساعده في هذا العمل.
وقد ثبت أن الطبيب ومساعده غير مرخص لهما من الجهات المختصة للعمل في هذا المجال.
وتشمل هذه الممارسة غير القانونية، الوصول إلى حلق الكلاب وقطع حباله الصوتية، بحيث يترك الحيوان شبه صامت أو بصوت هامس وضعيف.
هذا الإجراء الذي ينطوي على عملية فتح الأفواه بقوة، مع وضع سلسلة على الأسنان ومن ثم ممارسة العملية الدامية، يتم في وضح النهار في سوق محلي للزهور والطيور، وأمام الجميع، ما أثار الكثير من الاستفهامات حول معايير الأخلاق والنظافة والرفق بالحيوان وغيرها من الأسئلة.
وبحسب زبائن الطبيب البيطري المتهم، فإن الكلب يتم تخديره في واحدة من أرجله، ومن ثم تمارس العملية التي تتركه شبه ميت ومرمي لمدة من الوقت.
وهناك مخاطر صحية أخرى في أن الأدوات نفسها يعاد تدويرها دون تعقيم لإجراء العمليات للكلاب، وحيث تستغرق العملية الواحدة خمس دقائق فقط، وتكلفتها بحدود 5 إلى 11 جنيها استرلينيا.
وقد ادعى ” تسنغ ” أنه تعلم هذه المهارات في محل للحيوانات الأليفة كان يعمل فيه في الماضي.
وقامت السلطات بمصادرة الأدوات، والرجل حالياً قيد التحقيق من قبل الشرطة المحلية، التي قد تعاقبه على تنفيذ العمليات غير المأذون بها.
ويبدو أن العديد من زبائنه لا يحضرون مباشرة العمليات لوحشيتها، إذ يبتعثون أناساً بالنيابة عنهم.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34188 ] نشر منذ 7 ساعات
لاغيب في الصين لاغريب ,,
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 695 ] نشر منذ 6 ساعات
تلك الصين بلد التناقضات وأمورة عجيبة وغريبة وقامت السلطات بمصادرة الأدوات والرجل حالياً قيد التحقيق من قبل الشرطة المحلية التي قد تعاقبه على تنفيذ العمليات غير المأذون بها ويبدو أن العديد من زبائنه لا يحضرون مباشرة العمليات لوحشيتها إذ يبتعثون أناساً بالنيابة عنهم !!!
يحاسبون الاشخاص على قطع الاحبال الصوتية للكلاب عبر عمليات جراحية ولا يحاسبون الاشخاص من يذبحون ويأكلون لحوم الكلاب بالمطاعم بالصين !!!!
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34188 ] نشر منذ 6 ساعات
لاغريب في .. ^^
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 695 ] نشر منذ 6 ساعات
ههههههههههههه انطلق مهرجان لحوم الكلاب المثير للجدل فى مدينة يولين الصينية بالرغم من التقارير السابقة التى أشارت إلى إلغائه أو تقليص فعالياته هذا العام 2017.
◾يقام المهرجان في الـ 21 من يونيو / حزيران 2017.
◾يقول سكان يولين إن أكل لحم الكلاب جزء من تقاليدهم.
◾يعود تاريخ هذا التقليد الى عهد حكم أسرة مينغ التي حكمت الصين بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر.
◾تقول جمعية الرأفة الدولية إن بين 10 و20 مليون كلب تذبح سنويا في الصين للحمها.
ويقام مهرجان لحوم الكلاب كل عام فى مقاطعة قوانغشى.
وفى وقت سابق من هذا العام زعم نشطاء أمريكيون أن السلطات أبلغت الموردين بعدم بيع لحوم الكلاب.
لكن أصحاب أكشاك البيع قالوا لـ بي بي سي إنهم لم يسمعوا شيئا عن هذا الأمر من المسؤولين. وفي 15 مايو/آيار 2017 أكد مسؤولو المدينة عدم فرض حظر على بيع لحوم الكلاب.
ويعد تناول لحوم الكلاب تقليد قديم في الصين وكوريا الجنوبية وبعض الدول الآسيوية الأخرى. ويشعر مؤيدو تناول لحوم الكلاب بالضيق بسبب ما يرون أنه تدخل من قبل الأجانب في التقاليد المحلية لبلدانهم.
وفي الثقافة الصينية يُقال إن لحوم الكلاب مفيدة خلال أشهر الصيف الحارة.
وحتى العديد من الذين لا يأكلون الكلاب يدافعون عن هذه العادة طالما أن الكلاب لم تُسرق أو تُقتل بطريقة غير إنسانية.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19528 ] نشر منذ 10 دقائق
حرام والله
الكلاب أوفى حيوان مع البشر
لدرجة عنده استعداد يموت مع صاحبه
وينبح لاشاف او شك فخطر حاصل
وله قدرة عجيبة يعرف صاحبه من مسافة٦كيلو
يعرفه بريحته
وكم قرينا من قصص لها
وواجب نهتم بها
وش بتنقص لو حطيت سطل فيه مويه في أماكن تجمعها أو عطيتهم باقي الأكل الي بترميه ف الزباله
النبي عليةالصلاةوالسلام يقول في كل كبد رطبه أجر
أنا عن نفسي من محبي الحيوانات سواء كانت اليفه أوشرسه.