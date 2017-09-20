بالفيديو.. شيلاء سبت من أمام كأس العالم: ” يا رب الكأس يكون سعودي “

نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للممثلة البحرينية شيلاء سبت يظهر تواجدها بمعرض خاص لبطولات كأس العالم على مر العصور.

وتمنت شيلاء سبت، أن يحصل منتخب الأخضر على كأس العالم 2018، المقام في روسيا، موضحة أنها تريد شراء حذاء اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.