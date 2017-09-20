بالفيديو.. شيلاء سبت من أمام كأس العالم: ” يا رب الكأس يكون سعودي “
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للممثلة البحرينية شيلاء سبت يظهر تواجدها بمعرض خاص لبطولات كأس العالم على مر العصور.
وتمنت شيلاء سبت، أن يحصل منتخب الأخضر على كأس العالم 2018، المقام في روسيا، موضحة أنها تريد شراء حذاء اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4669 ] نشر منذ يوم واحد
ههههه والله نبطي لو تدعين للصبح😊😁😁😁
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14518 ] نشر منذ يوم واحد
يارب متفائلين خير 😅💚💚
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3836 ] نشر منذ 1 ساعة
إن شاء الله الكأس يكون سعودي .