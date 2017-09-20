بالفيديو.. فرحة زينب العسكري لحظة استقبال ابنتها في أول أيام دراسة

أماني الغامدي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر استقبال ابنة الفنانة البحرينية زينب العسكري، لأول يوم دراسة.

وظهرت بالمقطع الذي حقق انتشارا واسعا، ابنتة زينب العسكري، وهي في أول أيام دراسة، وتظهر عليها علامات الفرحة الغامرة.

وحملت ابنته العسكري، حقيبتها، واحتضنت والدتها بقوه فور رؤيتها في فناء المدرسة.