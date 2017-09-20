بالفيديو.. فرحة زينب العسكري لحظة استقبال ابنتها في أول أيام دراسة
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر استقبال ابنة الفنانة البحرينية زينب العسكري، لأول يوم دراسة.
وظهرت بالمقطع الذي حقق انتشارا واسعا، ابنتة زينب العسكري، وهي في أول أيام دراسة، وتظهر عليها علامات الفرحة الغامرة.
وحملت ابنته العسكري، حقيبتها، واحتضنت والدتها بقوه فور رؤيتها في فناء المدرسة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13030 ] نشر منذ 20 ساعة
الله يفششها بخير يا زينب
ابوبدر[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 10 ساعات
سبحان الله زمان ايام مشاكل العراق كان كلامها مرة سعودي ومرة اماراتي ومرة بحريني ومرة كويتي والحين كلامها عراقي . على اي موجة . الله الهادي. مالنا الا ندعي ونقول
يارب لا تخلينا لاجل المال او لاجل حياة فساد نتنكر لاصولنا ونضيع هويتنا .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3836 ] نشر منذ 1 ساعة
طـــــــــــيب .