لطيفة تلحق بأشقائها الثلاثة وأبيها ضحايا حريق حي الفيصلية

راشد آل شريه(صدى):

لم تقدر الطفلة لطيفة ذات العامين على فراق أشقائها الثلاثة وأبيها حتى لحقت بهم بعد أسبوع واحد فقط من وفاتهم إثر حريق اندلع بمنزل الأسرة في حي الفيصلية بنجران.

ودخلت لطيفة في حالة وفاة دماغية جراء الحريق الذي اندلع في منزلهم، فيما غادرت الأم وابنتها ذات الخمسة عشر عاما المستشفى.

ولحقت لطيفة بأختها أروى التي توفيت قبل أيام إثر حريق اندلع بمنزل الأسرة بحي الفيصلية بنجران، لقي على أثره الأب وعدد من الأبناء مصرعهم والعاملة المنزلية، وأصيب آخرون نتيجة استنشاق الدخان الذي أحدثه الحريق.