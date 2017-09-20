بالفيديو.. زوج سوزان تميم يقبل يد شيرين عبدالوهاب
أثار رجل الأعمال عادل معتوق زوج الفنانة الراحلة سوزان تميم، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، خلال حفل شيرين الأخير الذي أقيم منذ أيام قليلة في لندن لتقبيله يد شيرين .
ونشرت شيرين عبدالوهاب مقطع فيديو اثناء التحضيرات قبل صعودها على المسرح ، ظهر به عادل معتوق وهو يقبل يدها ، ما أثار سخرية المتابعين .
وقدمت شيرين خلال الحفل باقة من أغانيها التي لاقت تفاعلًا من كل محبيها مثل ” على بالي، أنا كلي ملكك، هو ده ” وغيرها من الأغاني.
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