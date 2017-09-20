  • الأربعاء 20

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. زوج سوزان تميم يقبل يد شيرين عبدالوهاب

بالفيديو.. زوج سوزان تميم يقبل يد شيرين عبدالوهاب

بالفيديو.. زوج سوزان تميم يقبل يد شيرين عبدالوهاب
نورة الشهري(صدى):

أثار رجل الأعمال عادل معتوق زوج الفنانة الراحلة سوزان تميم، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، خلال حفل شيرين الأخير الذي أقيم منذ أيام قليلة في لندن لتقبيله يد شيرين .

ونشرت شيرين عبدالوهاب مقطع فيديو اثناء التحضيرات قبل صعودها على المسرح ، ظهر به عادل معتوق وهو يقبل يدها ، ما أثار سخرية المتابعين .

وقدمت شيرين خلال الحفل باقة من أغانيها التي لاقت تفاعلًا من كل محبيها مثل ” على بالي، أنا كلي ملكك، هو ده ” وغيرها من الأغاني.

 

. Repost @imadhawari . حصريات من الحفل الذي نظمه المنتج الفني ورجل الاعمال #عادل_معتوق في #قصر_المؤتمرات في #باريس في الكواليس دردشة مع عادل و #مطربة_الجيل #شيرين_عبد_الوهاب . @sherine . {#شيرين} {#شيري} {#ملكة_المشاعر} {#ملكة_الاحساس} {#صوت_مصر} {#صوت_مصر_الاول} {#سمراء_النيل} {#تحديثات_شيرين} {#الشعب_الشيريني} {#سفيرة_النوايا_الحسنة} {#فرنسا} {#sherine_abdelwahab} {#sherineabdelwahab} {#sherine} {#sherry} {#singer} {#eygpt} {#sherinefans} {#sherine_updates} {#palaisdescongresdeparis} {#paris} {#loscar} {#france} {#sherineinparis} .

A post shared by S H E R I N E / Fans Page (@sherine_abdelwahab_) on

 


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *