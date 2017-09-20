برج مراقبة مطار أبوظبي يكتسي بألون علم المملكة احتفالا باليوم الوطني
تزين برج المراقبة في مطار أبو ظبي الدولي بالإمارات، صباح اليوم الأربعاء، بألوان العلم السعودي، وذلك تزامنا مع اقتراب اليوم الوطني الـ87 للمملكة، والذي يصادف 23 سبتمبر 2017.
وأتت المبادرة في إطار التعبير عن مشاركة الجهات والمؤسسات الرسمية والخاصة في الشقيقة الإمارات مع السعوديين في فرحتهم باليوم الوطني؛ لا سيما وسط العلاقات المتينة التي تجمع البلدين.
ووفق موقع ” 24 ” الإماراتي الإخباري؛ فقد اعتمدت دولة الإمارات، مساء أمس الثلاثاء، شعار ووسم ” معاً_أبداً “؛ احتفالاً باليوم الوطني للمملكة الـ87؛ وذلك لمشاركة السعوديين أفراحهم، وتأكيداً على متانة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين الشعبين.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34147 ] نشر منذ 31 دقيقة
جزاكم الله خير ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 911 ] نشر منذ 2 دقيقتين
اخواننا واهلنا ماهي غريبة عليهم عيال زايد
عسى ربي لا يفرقنا دوم