بالفيديو.. لحظة انهيار المباني إثر زلزال المكسيك المدمر

مكسيكو سيتي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة انهيار مبنى إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المكسيك.

وقالت الحكومة المكسيكية، إن عدد ضحايا الزلزال الذى ضرب البلاد ليلة الأربعاء، والذى بلغ شدته 7.1 درجة على مقياس ريختر ارتفاع إلى 224 قتيلا.

وقال وزير الدولة للشؤون الداخلية ميجيل أنخيل أوسوريو متحدثا لشبكة ” تيليفيسا ” التلفزيونية: ” قتل حوالى 117 شخصا فى مدينة مكسيكو، و39 فى بويبلا و55 فى موريلوس و12 فى ولاية مكسيكو وشخص فى جيريرو “.

وكان الزلزال تسبب فى انهيار عدة مبانى ومدارس مما تسبب فى مقتل 21 طفلا وفقدان العشرات الآخرين، فيما كانت الحصيلة السابقة بلغت 139 قتيلا.