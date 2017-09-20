عمر السومة يكشف حقيقة تجنيسه

ماجد محمد(صدى):

كشف مهاجم النادي الأهلي عمر السومة، حقيقة ما تردد عبر وسائل الإعلام، حول تجنسيه.

وقال السومة خلال حوار أجري معه بعد عودته للعب لمنتخب بلاده، ومساهمته في بلوغه الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم، إن ” القصة لا تتجاوز فبركة إعلامية لا أكثر، ولم يكن هناك أي إجراءات رسمية في هذا الاتجاه “.

وأوضح أنه لجأ للدبلوماسية مع وسائل الإعلام، ويحاول مجاراتهم، ” حتى لا يزعل مني أحد ” ، على حد تعبيره.

وأشاد السومة بالمنتخب السعودي، وإمكانياته العالية، ولاعبيه المتميزين، مشيرا إلى أن المنتخب لا يتوقف على لاعب معين، واستطاع أن يتأهل لمونديال كأس العالم بجدارة واستحقاق.