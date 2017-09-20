بالفيديو.. ضبط رجل تنكر في زي نسائي ليتسول

القاهرة(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، لمجموعة من المارة وهم يمسكون برجل متنكر في زي نسائي ويتسول في الشارع.

أظهر مقطع الفيديو المتداول ، رجل متنكر في عباءة سوداء ونقاب ويجلس في الشارع ويتسول، حيث اقترب منه شخصين وقاموا بامساكه وخلع ملابسه ليكتشفوا أنه رجل وسط صدمة المواطنين.