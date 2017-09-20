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بالفيديو.. ضبط رجل تنكر في زي نسائي ليتسول

بالفيديو.. ضبط رجل تنكر في زي نسائي ليتسول
القاهرة(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، لمجموعة من المارة وهم يمسكون برجل متنكر في زي نسائي ويتسول في الشارع.

أظهر مقطع الفيديو المتداول ، رجل متنكر في عباءة سوداء ونقاب ويجلس في الشارع ويتسول، حيث اقترب منه شخصين وقاموا بامساكه وخلع ملابسه ليكتشفوا أنه رجل وسط صدمة المواطنين.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 34157 ] نشر منذ 3 ساعات

يستاهل الفضيحه ,,

[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 1 ساعة

هذى العينه موجوده في شوارعنا كل يوم ومكافحة التسول في غيبوبه كلمله رواتب ونايمين

[ عدد التعليقات: 12990 ] نشر منذ 50 دقيقة

ههههههههههههههههههههههههههههههههههه

منتشره بكثره هذه العينات وبعض الشحاذين كونوا عصابه تجي معهم امرأه ويسرقون البيوت ويهددون الحريم بالسلاح وياخذون الفلوس والذهب

[ عدد التعليقات: 5522 ] نشر منذ 24 دقيقة

لعنة عليه الخسيس

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