بالفيديو.. ضبط رجل تنكر في زي نسائي ليتسول
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، لمجموعة من المارة وهم يمسكون برجل متنكر في زي نسائي ويتسول في الشارع.
أظهر مقطع الفيديو المتداول ، رجل متنكر في عباءة سوداء ونقاب ويجلس في الشارع ويتسول، حيث اقترب منه شخصين وقاموا بامساكه وخلع ملابسه ليكتشفوا أنه رجل وسط صدمة المواطنين.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34157 ] نشر منذ 3 ساعات
يستاهل الفضيحه ,,
خالد[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 1 ساعة
هذى العينه موجوده في شوارعنا كل يوم ومكافحة التسول في غيبوبه كلمله رواتب ونايمين
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12990 ] نشر منذ 50 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
منتشره بكثره هذه العينات وبعض الشحاذين كونوا عصابه تجي معهم امرأه ويسرقون البيوت ويهددون الحريم بالسلاح وياخذون الفلوس والذهب
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5522 ] نشر منذ 24 دقيقة
لعنة عليه الخسيس