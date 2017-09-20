وصول 563299 حاجا إلى المدينة المنورة

عادل الحربي(صدى):

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة القادمين من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بعد أن أدوا مناسك الحج هذا العام, 299ر563 حاجا وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة .

وأوضحت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة, أن 773ر32 حاجا قدموا للمدينة المنورة أمس, فيما غادرها في اليوم ذاته 775ر18 حاجاً متوجهين إلى بلدانهم, في حين بلغ إجمالي الحجاج المغادرين للمدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج 446ر311 حاجا .

وبينت أن عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس بلغ 780ر251 حاجا مقارنة مع المتبقين لنفس اليوم من حج العام الماضي 1437هـ وعددهم 004ر164 حجاج .