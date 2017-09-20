باص مدرسة يدهس طفلة.. والسائق يضعها أمام منزلها ويهرب
تعرضت طفلة بالصف الثاني لحادث دهس من باص المدرسة عند عودتها إلى بيتها في مدينة الدمام صباح أمس الثلاثاء.
وأوضحت والدة الطفلة، أن سائق الباص حينما توقف أمام منزلهم، انشغل بالحديث بالجوال، ولم ينتبه بأن الطفلة تسير أمام الباص، فتحرك ودهسها، ثم حملها ووضعها أمام باب المنزل وهرب، مشيرا إلى أن الطفلة تعاني مشاكل في الطحال والكبد، وأصيبت بنزيف استدعى نقلها إلى مستشفى قوى الأمن.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19509 ] نشر منذ 36 دقيقة
حسبي الله عليه يمكن خاف وارتبك ومعرف يتصرف
لكن الشكوى لله
لاصار السواق غبي وبيده جوال
فهذي كارثه🤔
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1384 ] نشر منذ 31 دقيقة
ليست الكارثه في الجوال وان كان خطا الكارثه وضعها امام باب المنزل وتركها -تتعرض لنزيف تتعرض لمضاعفات تمووت واهلها ينتظرون بالداخل رجعتها -اقل شي اتصل ع الهلال الاحمر ولا دق الباب-امل محاسبته-
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18734 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله يشفيها لازم السواق يتعاقب المفروض يسعفها ويقف مو يهرب