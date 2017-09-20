باص مدرسة يدهس طفلة.. والسائق يضعها أمام منزلها ويهرب

عادل الحربي(صدى):

تعرضت طفلة بالصف الثاني لحادث دهس من باص المدرسة عند عودتها إلى بيتها في مدينة الدمام صباح أمس الثلاثاء.

وأوضحت والدة الطفلة، أن سائق الباص حينما توقف أمام منزلهم، انشغل بالحديث بالجوال، ولم ينتبه بأن الطفلة تسير أمام الباص، فتحرك ودهسها، ثم حملها ووضعها أمام باب المنزل وهرب، مشيرا إلى أن الطفلة تعاني مشاكل في الطحال والكبد، وأصيبت بنزيف استدعى نقلها إلى مستشفى قوى الأمن.