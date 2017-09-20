سيدات يجردن عشيقة زوج صديقتهن من ملابسها في الشارع

بكين(صدى):

أقدمت مجموعة من النساء في منتصف العمر، على تجريد امراة من ملابسها، بعد اتهامها بالخيانة مع زوج صديقتهن ، في الصين .

حيث أمسكن السيدة وركلنها في منطقة مزدحمة دون رحمة، حيث قررن تلقينها درسا بتجريدها من ملابسها في الشارع، وحاول المارة منعهم، لكنهم كانوا عاجزين عن صدهن ولم تتوقف النساء عن ضربها وسحبها من شعرها.