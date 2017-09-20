قينان الغامدي يهدد بفضح خاشقجي: ” ادفع لمن كان يؤلف كتبك وإلا… ” !

حمود العنزي(صدى):

فجر الإعلامي قينان الغامدي، عدة مفاجآت حول مؤلفات الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، وخاصة تفاصيل كتبه الاقتصادية، وعلى وجه التحديد كتاب ” احتلال السوق السعودي ” الذي لم يفتأ خاشقجي يطلب تحميله مجانا من ” قارئ جرير ” و ” مدارك ” بعدما تنازلتا عن حقوقهما فيه على حد وصفه.

وقال الغامدي، في تغريدات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” العزيز أبو صلاح مدارك وجرير تنازلوا، لكن الذي كتب لك الكتاب عرفت أنه لم ولن يتنازل عن حقوقه فإما أن تسدده حسب الاتفاق بينكما وإلا…. ! “، دون التوضيح عن ماذا يقصد بالتحديد.

وأضاف قينان: ” المفروض تعمل دعاية لكتابك (ربيع الإخوان) الذي تم تأليفه كاملا في القاهرة، وحتى الآن لم يتبين من كتبه، لكن الكتاب يتفق مع اهتمامك وميولك فافخر به “، موضحا: ” أما السوق السعودي فموضوع اقتصادي لا علاقة لك به مطلقا، وهو كتاب يكشف أن كاتبه غيرك وهو معروف، والمفروض تنسى هذا الكتاب وتسدد كاتبه بهدوء وخلاص “.