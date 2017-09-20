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  3. قينان الغامدي يهدد بفضح خاشقجي: ” ادفع لمن كان يؤلف كتبك وإلا… ” !

قينان الغامدي يهدد بفضح خاشقجي: ” ادفع لمن كان يؤلف كتبك وإلا… ” !

قينان الغامدي يهدد بفضح خاشقجي: ” ادفع لمن كان يؤلف كتبك وإلا… ” !
حمود العنزي(صدى):

فجر الإعلامي قينان الغامدي، عدة مفاجآت حول مؤلفات الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، وخاصة تفاصيل كتبه الاقتصادية، وعلى وجه التحديد كتاب ” احتلال السوق السعودي ” الذي لم يفتأ خاشقجي يطلب تحميله مجانا من ” قارئ جرير ” و ” مدارك ” بعدما تنازلتا عن حقوقهما فيه على حد وصفه.
وقال الغامدي، في تغريدات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” العزيز أبو صلاح مدارك وجرير تنازلوا، لكن الذي كتب لك الكتاب عرفت أنه لم ولن يتنازل عن حقوقه فإما أن تسدده حسب الاتفاق بينكما وإلا…. ! “، دون التوضيح عن ماذا يقصد بالتحديد.
وأضاف قينان: ” المفروض تعمل دعاية لكتابك (ربيع الإخوان) الذي تم تأليفه كاملا في القاهرة، وحتى الآن لم يتبين من كتبه، لكن الكتاب يتفق مع اهتمامك وميولك فافخر به “، موضحا: ” أما السوق السعودي فموضوع اقتصادي لا علاقة لك به مطلقا، وهو كتاب يكشف أن كاتبه غيرك وهو معروف، والمفروض تنسى هذا الكتاب وتسدد كاتبه بهدوء وخلاص “.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 44 دقيقة

هالكتاب اذا خفت عنه الاضواء ماغير يشغلنا ويشغل الناس عنه
وينشرون غسليهم قدام الناس

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