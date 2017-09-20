سفارة المملكة بالمكسيك تدعو المواطنين للتواصل معها بعد زلزال عنيف

طلال الغامدي(صدى):

دعت سفارة المملكة في المكسيك، المواطنين المقيمين هناك، بالتواصل معها وذلك إثر الهزة الأرضية القوية التي ضربت المكسيك وبالتحديد مكسيكو سيتي.

وقالت السفارة في تغريدات عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر مساء أمس، ” إنه نظراً للهزة الأرضية القوية التي ضربت المكسيك وبالتحديد مكسيكو سيتي تأمل السفارة من المواطنين التواصل معها في حالة الطوارئ: 5215543693133+ “.

وأكدت السفارة على المواطنين هنالك ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة من السلطات المحلية، والابتعاد عن المناطق المتضررة وعدم التردد في التواصل معها بأي وقت.

وشددت السفارة على كافة المواطنين في مكسيكو سيتي قبل العودة لمنازلهم أو المباني السكنية التأكد من الاضرار قبل استخدام الكهرباء والغاز.