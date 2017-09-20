أرامكو تحذر من فيروس يخترق الأجهزة في 10 ثوان

نايف السالم(صدى):

حذرت شركة أرامكو، موظفيها من هجمات جديدة مقرصنة تسمى ” بلوبورن ” تضرب الأجهزة عبر خاصية ” البلوتوث “، وذلك خشية من تكرار أزمة الفيروس السابق شمعون 1 .

وأكدت أرامكو، أن الفيروس الجديد يصيب أي جهاز غير محدث مزود بخاصية البلوتوث وهو في حال التشغيل، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب المحمولة والحواسب الشخصية والطابعات وأجهزة التلفاز الذكية والساعات الذكية وفقا لصحيفة الحياة.

وأضافت أن عملية الاختراق هذه لا تتطلب أكثر من 10 ثوان لإكمال أي هجوم بنجاح، ويمكن للعملية أن تتم حتى عندما يكون الجهاز المستهدف متصلاً بجهاز بلوتوث آخر، ناصحة جميع موظفيها بتحديث جميع الأجهزة الخاصة بهم على الفور، وإيقاف البلوتوث في جميع الأوقات، وخاصة في الأماكن العامة.