لجنة التعليم الأهلي تكشف حقيقة زيادة رسوم المدارس

عادل الحربي(صدى):

كشف رئيس لجنة التعليم الأهلي (بنين) في الغرفة التجارية الصناعية في جدة مالك أبوطالب، عن حقيقة الأنباء المتداولة عن رفع رسوم أسعار المدارس الأهلية.

وأكد أبوطالب، أن رسوم المدارس الأهلية محددة من وزارة التعليم ولا تستطيع أية مدرسة رفع رسومها إلا في نهاية العام المقبل بموافقة لجنة خاصة في الوزارة وفق معايير محددة، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأضاف أبو طالب أن المدارس الأهلية ثلاث فئات، منخفضة الأسعار وأخرى متوسطة، ولا توجد رسوم ثابتة، وهناك مدارس تقدم خدمات وإمكانات عالية ويسمح لها برفع سعرها، وهناك مدارس أخرى مستأجرة وبإمكانات أقل وأسعارها أقل، موضحا أن أي زيادة في رسوم الدراسة في هذه المدارس مرتبطة بزيادة برنامج أو نشاط بموافقة وزارة التعليم.