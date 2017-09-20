بالفيديو.. رسالة مؤثرة من مرابط مصاب في الحد الجنوبي

طلال الغامدي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو سجله مرابط في الحد الجنوبي بعد إصابته في صدره خلال المواجهات مع ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبدالله صالح، وجه فيه رسالة للشعب السعودي.

وأظهر الفيديو، الضابط المصاب وهو يقول وسط أصوات الرصاص: ” الحمدلله على كل حال، حنا يا سعوديين دون الحمى، والله ما تاخذنا في الأخصام شفقة “.

وأكد متداولو الفيديو، أن الضابط في رتبة ملازم ويدعى خالد الغامدي، مدشنين هاشتاق ” الملازم خالد الغامدي “، معربين عن فخرهم واعتزازهم به، وداعين الله أن يشفيه ويعافيه من الإصابة.