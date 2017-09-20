أسعار البنزين الجديدة بدءا من نوفمبر

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن اتجاه المملكة برفع أسعار الوقود شهر نوفمبر القادم بنسبة 80 %، لافتة إلى أن بنزين 91 سيزيد 60 هللة، وسيباع بسعر 1.35 ريال، بدلاً من 75 هللة، على أن يزيد سعر بنزين 95 من 72 هللة، ليباع بسعر 1.62 ريال.

وأوضحت المصادر، أن أسعار وقود السيارات ستصل إلى 18 ريالاً لنفس الكمية التي تباع حالياً بـ 10 ريالات، وستصل إلى 36 ريالاً للكميات التي تعبأ حالياً بـ 20 ريالاً، فيما ستصل الكميات الحالية التي تباع بـ 30 ريالاً إلى 54 ريالاً، والكميات التي تباع حالياً للمستهلك بـ 40 ريالاً إلى 72 ريالاً، وفقا لصحيفة عكاظ.