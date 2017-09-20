أسعار البنزين الجديدة بدءا من نوفمبر
كشفت مصادر، عن اتجاه المملكة برفع أسعار الوقود شهر نوفمبر القادم بنسبة 80 %، لافتة إلى أن بنزين 91 سيزيد 60 هللة، وسيباع بسعر 1.35 ريال، بدلاً من 75 هللة، على أن يزيد سعر بنزين 95 من 72 هللة، ليباع بسعر 1.62 ريال.
وأوضحت المصادر، أن أسعار وقود السيارات ستصل إلى 18 ريالاً لنفس الكمية التي تباع حالياً بـ 10 ريالات، وستصل إلى 36 ريالاً للكميات التي تعبأ حالياً بـ 20 ريالاً، فيما ستصل الكميات الحالية التي تباع بـ 30 ريالاً إلى 54 ريالاً، والكميات التي تباع حالياً للمستهلك بـ 40 ريالاً إلى 72 ريالاً، وفقا لصحيفة عكاظ.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19501 ] نشر منذ 22 دقيقة
لازم يرتفع بسرع وقت
الناس خلاص صارت مجنونه على الخطوط
سرررررعه وتنطيل وتهور وتفحيط وحوادث ووفيات بالألأف
ومضاربات
لايبي احد يمشي قدامه ولايتعداه
صرنا وحوش ف الخطوط
لازم يرتفع البنزين
علشان الناس تهجد شوي وتحسب للمشوار الواحد الف حساااب
اتمنى يوصل سعر التانكي فل الى٣٠٠ريال
إن كان ودكم الناس تخف وتمشي على هونها
والحوادث تختفي.