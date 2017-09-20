ميلانيا تنجح بإزالة إعلان يسيء للغتها الإنجليزية

زغرب(صدى):

أزيلت لافتات إعلانية تحمل صورة ميلانيا ترامب وشعار يشجع على تعلم اللغة الإنجليزية من العاصمة الكرواتية زغرب، بعد أن هددت محاميتها برفع دعوى قضائية.

وحملت اللافتات جملة: ” تخيل فقط إلى أين يمكنك أن تذهب بقليل من اللغة الإنجليزية “، كجزء من حملة تسويق لمدرسة خاصة لتعليم اللغة الإنجليزية في زغرب.

وحاولت الحملة إقناع الكرواتيين بتعلم الإنجليزية من خلال تذكيرهم بتجربة السيدة الأولى في أميركا، وهي سلوفينية المولد.

لكن السيدة ترامب لم تقبل ما بدا أنها كانت مزحة عن إنجليزيتها، التي تتحدثها بلكنة ثقيلة. وطلبت محاميتها السلوفينية إزالة اللافتات الإعلانية التي تظهر ميلانيا عليها وهي تلقي خطبة وتقف أمام علم أميركي يرفرف.

وأكدت المحامية أن المدرسة الكرواتية اعتذرت عن اللافتات، لكن البيان يحتاج أيضا إلى أن تنشره وكالات الأخبار الرسمية في كرواتيا وسلوفينيا.