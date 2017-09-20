تيلرسون: الاتفاق النووي مع إيران يجب تغييره

واشنطن(صدى):

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إن الاتفاق النووي مع إيران يجب أن تتغير بنوده لبقاء الولايات المتحدة طرفا فيه، وذلك بعد كلمة للرئيس دونالد ترامب عبر فيها عن سخطه من الاتفاق النووي.

وأوضح تيلرسون أن البنود التي تقضي بانتهاء سريان بعض القيود على برنامج إيران النووي تدريجيا تمثل مصدر قلق على نحو خاص.

وأضاف ” إذا كنا سنظل في الاتفاق المبرم مع إيران فيجب إجراء تعديلات عليه. البنود التي ينتهي أمدها تلقائيا ليست طريقة معقولة لإحراز تقدم “.

وتابع أن الأمر بمثابة ترحيل مسألة لشخص ما للتعامل معها مستقبلا.