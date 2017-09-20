الجبير يشارك في اجتماع أممي حول ” إنهاء السخرة والعبودية الحديثة “

علي القحطاني(صدى):

شارك معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في اجتماع حول إنهاء السخرة والعبودية الحديثة والاتجار بالبشر، والذي عقد على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وحضر الاجتماع، أمس الثلاثاء، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وعقد الاجتماع بدعوة من دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وبحضور معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورؤساء عدد من الوفود المشاركة .