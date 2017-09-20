بالفيديو.. النعيمة باكيا: فيصل بن فهد علمني حب الوطن وحسن التصرف

عادل الحربي(صدى):

بكى اللاعب السابق الكابتن صالح النعيمة خلال حديثه عن الأمير الراحل فيصل بن فهد – رحمه الله – مؤكدا أنه تعلم منه الرجولة وحب الوطن وحسن التصرف.

وأوضح النعيمة، في لقائه ببرنامج ” وينك “، على قناة ” روتانا خليجية “، أن الأمير فيصل بن فهد كان ينوي تعيينه في منصب مدير المنتخب، سارداً بعض التفاصيل التي أحاطت بوفاته، مبيناً أنه سافر إلى الأردن ودفع مبلغ مليون دولار لدار أيتام هناك.

وأوضح النعيمة الذي لم يستطع تمالك نفسه عن البكاء أن الأمير فيصل بن فهد توفي أثناء نومه، بحسب الأطباء والمجموعة القائمة على خدمته، معبراً عن حبه واحترامه الكبير له، كونه رجلاً يغار على وطنه، ويبذل كل ما في وسعه كي يرى علم وطنه يرفرف في المحافل الدولية.