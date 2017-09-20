بالفيديو.. معلم يستقبل تلاميذه بفقرات لطيفة تفاعل معها الطلاب

طلال الغامدي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق تقديم المعلم مختار الديرة عدة فقرات لطيفة للتلاميذ، شجعتهم على التأقلم مع جو المدرسة، في الأسبوع التمهيدي لتلاميذ الصف الأول بمدرسة الطفيل بن عمرو الابتدائية بجدة.

وأظهر الفيديو، فقرات قدمها المعلم الديرة تضمنت تحدي قوة الذراع مع التلاميذ الصغار، والتي خلقت جوا من المرح بينهم، وتضمنت فقرات أخرى مسابقات خفيفة وألعابا، شهدت استجابة طيبة من التلاميذ.

4️⃣

الأسبوع التمهيدي لطلاب الصف الأول

اليوم الثالث:

مسابقة التحدي مع الطلاب.#تعليم_جده_يرحب_بكم#جاهز pic.twitter.com/mmovVHk5Kt — مدرسة الطفيل بن عمرو (@altofilbinamr) September 19, 2017