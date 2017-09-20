الجبير يرأس وفد المملكة في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة

حمود العنزي(صدى):

رأس معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وفد المملكة في الجلسة الافتتاحية للمناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين في نيويورك.

وعقدت أعمال المداولات العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة نحو تسعين رئيس دولة وحكومة ومسؤولين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء.

كما شارك في الجلسة الافتتاحية ضمن الوفد الرسمي للمملكة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المهندس عبدالله بن يحيى المعلمي.