” أدبي الشمالية ” يعلن أسماء الفائزين في مسابقة الثقافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني

خالد الضبيبي(صدى):

أعلن النادي الأدبي الثقافي بمنطقة الحدود الشمالية, مساء أمس الثلاثاء، أسماء الفائزين في مسابقة وزارة الثقافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني ” 87 ” بعنوان ” مواهب في حب الوطن ” .

وسيقيم النادي حفل تكريم للفائزين برعاية وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية وسيتم توزيع الدروع التذكارية والمبالغ المالية للفائزين .

وتضمنت مسابقة وزارة الثقافة والإعلام , مسابقة القصيدة الفصحى والقصيدة العامية والقصة القصيرة ومسابقة الفيلم القصير ومسابقة الأغنية الوطنية واللوحة التشكيلية .

وكانت وزارة الثقافة والإعلام قد أعلنت عن المسابقة في نهاية شهر ذي الحجة الجاري للموهوبين من الجنسين في جميع مناطق المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 87 للتعبير عن حبهم للوطن من خلال إبداعاتهم ومواهبهم المختلفة .