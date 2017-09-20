الاتحاد الأوروبي يرفض إجراء استفتاء استقلال إقليم كردستان

جنيف(صدى):

رفض الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، إجراء حكومة الإقليم الكردي شمالي العراق، استفتاء الاستقلال، المزمع في 25 سبتمبر الجاري.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجريني، مؤكدة فيه دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لوحدة العراق وسيادته وسلامته الإقليمية.

واعتبر الاتحاد الاستفتاء المزمع ” عملًا انفراديًا، سيؤدي إلى نتائج عكسية يجب تجنبها “، معترفا بـ” وجود قضايا معلقة بين أربيل وبغداد تحتاج إلى حل “.

وشدد على ضرورة تجاوز تلك القضايا ” عبر حوار سلمي وبناء يؤدي إلى حل يتفق عليه الطرفان على أساس التطبيق الكامل لأحكام الدستور العراقي “.