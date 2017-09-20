بريطانيا تطالب الصين بالضغط علي زعيم كوريا الشمالية
حثّ وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أمس الثلاثاء، الصين لمواصلة الضغط على كوريا الشمالية، مؤكدا تضامن المملكة المتحدة مع اليابان بشأن التهديد الذي تواجهه من قبل بيونج يانج.
وأوضح الوزير البريطاني ” الصين بإمكانها القيام بدور حيوي وأن تمارس نفوذها الاقتصادي على كوريا الشمالية “، مضيفا: ” حيث تستحوذ بكين على 90% من إجمالي حجم التجارة الخارجية لبيونج يانج، بما في ذلك إمداداتها من النفط، ما يجعلها في وضع مثالي للضغط على كيم جونغ – أون “.
وأكد جونسون ” وقوف المملكة المتحدة جنبا إلى جنب مع اليابانيين في مواجهة العدوان الكوري الشمالي “.
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