بريطانيا تطالب الصين بالضغط علي زعيم كوريا الشمالية

لندن(صدى):

حثّ وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أمس الثلاثاء، الصين لمواصلة الضغط على كوريا الشمالية، مؤكدا تضامن المملكة المتحدة مع اليابان بشأن التهديد الذي تواجهه من قبل بيونج يانج.

وأوضح الوزير البريطاني ” الصين بإمكانها القيام بدور حيوي وأن تمارس نفوذها الاقتصادي على كوريا الشمالية “، مضيفا: ” حيث تستحوذ بكين على 90% من إجمالي حجم التجارة الخارجية لبيونج يانج، بما في ذلك إمداداتها من النفط، ما يجعلها في وضع مثالي للضغط على كيم جونغ – أون “.

وأكد جونسون ” وقوف المملكة المتحدة جنبا إلى جنب مع اليابانيين في مواجهة العدوان الكوري الشمالي “.