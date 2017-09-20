الحقيل: قرار مجلس الوزراء سيسرع حصول المواطنين على السكن الملائم

طلال الغامدي(صدى):

علق وزير الإسكان ماجد الحقيل، على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إيداع المبالغ المخصصة لمبادرات الشراكات مع القطاع الخاص في ميزانية الوزارة.

وأكد الحقيل، أن قرار مجلس الوزراء سيكون له بالغ الأثر في تمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم بسعرٍ مناسب وجودةٍ عالية، موضحا أنه سيعجّل في زيادة المنتجات العقارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي يُعد شريكاً رئيساً في التنمية، ما يسهم في توفير العديد من المنتجات السكنية بخيارات متعددة وجودة عالية تتناسب مع احتياجات المتقدمين على الدعم السكني.

وأضاف الحقيل أن القرار سيكون له دور في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبين، مشيرا إلى أنه يأتي امتداداً وتحقيقاً لأهداف ” رؤية 2030 “، وبرنامج ” التحول الوطني 2020 “، من خلال الدعم والرعاية التي توليها القيادة للوزارة وانعكاسها على جودة الخدمات.