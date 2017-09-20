الشرطة البريطانية توقف مشتبها به ثالثا في تفجير مترو لندن

لندن(صدى):

أعلنت الشرطة البريطانية، مساء أمس الثلاثاء، توقيف مشتبه به ثالث في علاقته بالهجوم الإرهابي الذي استهدف عربة قطار في محطة مترو بالعاصمة لندن، الجمعة الماضي.

وقالت الشرطة البريطانية: ” تم القبض على شاب في مدينة نيوبورت ويلز، في إطار قانون مكافحة الإرهاب “، موضحة أن ” توقيف الشخص الثالث جرى إثر اقتحام الشرطة مكانا في نيوبورت بويلز “، مشيرة إلى استمرار البحث في المكان.

والجمعة الماضية، استهدف تفجير بقنبلة محلية الصنع تبنّاه تنظيم “داعش” الإرهابي، عربة قطار في محطة مترو “بارسونس غرين”، غربي لندن؛ ما أدّى إلى إصابة 30 شخصًا، وفق شرطة لندن.